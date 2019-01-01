你中了沒？竹南火車站連假機車爆違停潮 警開出百張罰單

2019-01-01 19:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕元旦4天連假，不少人搭乘大眾交通運輸工具返鄉、出遊，不料，竹南火車站東站出口南邊的公有免費停車場廣場被大量機車塞爆，而且許多車主未依規定將車停放在停車格內，不僅影響其他車輛出入，行人穿越也困難重重，轄區警方接獲檢舉，今天到場取締，開出約100張的罰單。

竹南火車站是台鐵西部縱貫線山、海線的北端交會點，也是竹南、頭份、造橋、三灣等鄉鎮市地區民眾搭乘火車的就近車站，旅客運輸量大，平日進站旅客約3000人次，不過，元旦4天連假前一天，湧入了約1萬人次的進站旅客。

不少旅客是騎機車去搭火車，鎮公所雖在東站南邊鎮有地，畫設有機車格供免費停放，但元旦4天連假，湧入超過平日3倍的旅客潮，機車停車格不敷需求，因而出現大量違規停放情形。

張姓旅客抱怨，違規停放的機車車主，幾乎就是「有縫隙就插」，除了停車格內「兩格停三車」，連畫上網狀線區的車輛出入通道，也被「攻佔」，廣場一度被塞爆，不僅影響其他機車車主出入，連行人要穿越也寸步難行，得「夾縫中求生存」。

轄區竹南派出所接獲民眾檢舉，今天派員取締發現，廣場內機車違停情形雖沒有民怨形容的嚴重，但違規停車的數量仍多。警方依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，逕行舉發，開了約100張罰單，每張罰600到1200元。

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