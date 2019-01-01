直播主被控愛情騙子 15女受害組「復仇者聯盟」提告

2019-01-01 18:14

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的楊姓愛情公寓男直播主遭指控利用欺騙15名女子感情，得手上百萬、手機筆電等財物，受害女子組成「復仇者聯盟」向警方報案提告，警方今天上午在楊男住處將他逮捕到案，目前仍在偵訊釐清案情，訊後將依法送辦。

警方調查，家住新北市三重光興街的楊男有多項前科，未成年時就犯下多起竊盜、侵占案被逮，楊男雖長相平庸，卻舌燦蓮花，利用甜言蜜語欺騙不少女子，7年前，楊男就曾以幫忙贖身為由，將一名酒店女子騙到宜蘭性侵，人財兩失的酒店女子絕望的跳河輕生，所幸被警方救下。

同年10月，楊男又鎖定在網路上認識的16歲少女，拐騙少女蹺家，誘姦得逞，還搶走少女手機，警方獲報後將楊男逮捕，新北地檢署依強制性交與侵占罪將楊男起訴，但楊男歹性不改，加入網路平台愛情公寓擔任直播主，鎖定其他的女直播主下手。

去年11月，楊男認識了剛加入愛情公寓的林姓女子，兩人時常在直播上互動，也與其他直播主一同聚會數次，林女逐漸被楊男吸引，產生好感，隔月，林女因租屋契約到期，得知楊男在新北市三重有房子出租，便詢問是否能承租，楊男卻趁機告白，邀請林女同住在三重光興街的租屋處，兩人便開始同居生活。

沒想到，林女才剛搬進楊男家，楊男便以提款卡不見為由，要求林女支付兩人用餐、遊玩費用，楊男為了直播平台所舉辦的「年度十大明星比賽」直播主比賽名次，更趁林女出國時，竊取林女的提款卡及信用卡，在其他直播主的協助下，盜刷15萬儲值網路點數。

其他直播主看不下去，將楊男的儲值截圖傳給人在國外的林女，林女得知後連忙傳訊息向楊男確認，但楊男卻拒絕回應，林女繼續追查，才發現戶頭中50萬的存款被提領一空，名下的汽車也被楊男開走，損失慘重。

林女回國後到租屋處跟楊男對質，並私下錄音存證，卻被楊男發現，雙方發生拉扯推打，過程中，林女手機被搶走，林女也被重摔，過程中，楊男還持刀抵住林女頸部恐嚇：「你報警也只是互告傷害而已，看警察會相信誰。」隨後更囂張報案，指控林女擅闖民宅。

警方到場後將林女驅離楊男住處，林女只好去驗傷，向警方提告傷害，但手機被楊男搶走，無法拿出相關訊息及錄音提告楊男盜刷，上網尋求協助後發現還有其他女子也被楊男騙財騙情，連忙與他們組成「復仇者聯盟」提告。

警方表示，目前接獲3名女子報案提告，今天上午在楊男住處將他逮捕到案，但楊男否認犯行，僅稱是男女感情糾紛，目前仍在製作筆錄，釐清案情，訊後將依法將他移送法辦。

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