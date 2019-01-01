快速道路逆向行駛！網友驚呼太可怕

2019-01-01 18:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹台68東西向快速道路南寮竹東線，昨天中午有輛銀色轎車從新竹市往竹東方向逆向行駛，嚇壞擦身而過的駕駛們，行車紀錄器畫面曝光後，不少網友留言痛批「好可怕」、「害人不淺」，警方表示若為故意逆向，還可能觸犯公共危險罪，可處5年以下徒刑。

「就在剛剛12點左右，我是從新竹往竹東方向開台68快速道路，有一台車直接逆向行駛，有夠誇張」，一名網友昨天在《竹東小鎮》貼出行車紀錄器，畫面中一輛銀色轎車，逆向高速行駛在內側快車道，由於快速道路時速動輒60公里至90公里，若發生對撞事故，後果不堪設想。

不少網友看到畫面後，痛批「好可怕喔！」「好危險！」「害人不淺！」，也有網友表示「我也有遇到，真的超危險！」，而PO文網友也指出，在第一時間就已經報警處理，也有目擊網友跳出來回應，該逆向駕駛被他同事攔下來「調頭了」，並指出開車的是一個老人家。

對此警方表示，昨日中午12時許，接獲民眾報案指出有轎車在台68逆向行駛，警方獲報後，立即派員到場處理，不過警方趕抵現場時，已不見逆向轎車蹤影，該路段也未接獲車禍事故發生。

警方提醒，逆向駕駛違反《道路交通管理處罰條例》第33條規定，可處3千元以上、6千元以下罰鍰，若是故意逆向，還可能觸犯《刑法》公共危險罪，可處5年以下徒刑，建議駕駛人行駛不熟悉路段，行前可先查地圖或參考汽車導航行駛，避免發生意外。

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