亮槍勒索獄友…催討沒給的2萬 得再吃8年2月牢飯

2019-01-01 18:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子賴中華坐牢時認識黃姓獄友，假釋出獄後，見黃男開手機店又買新車，竟異想天開萌生勒索之意，假藉邀約吃飯喝酒，卻亮槍誆稱自己是亡命之徒，需20萬元「跑路費」，黃男「付錢保平安」，同意給他8萬元，先給6萬，說剩下的2萬過幾天再給，不料，賴男卻不斷催討2萬元，黃男不堪其擾報警，賴男聲稱僅構成恐嚇取財罪，法官卻認為他觸犯7年以上重罪的強盜罪，又是累犯，判刑8年2月，可上訴。

判決書指出，有搶奪、偷竊等前科的賴中華，2017年假釋出獄後，跑去找獄友黃男，見他開手機店又買車，同年9月19日約黃男吃飯喝酒，卻在車內亮槍拉滑套上膛，聲稱受委託在台南處理一宗土地糾紛，開槍打傷對方，被法院通緝，需跑路費20萬元。

黃男吃驚地說，大家都認識，不需要用這種方式要錢，賴男又說，他是亡命之徒，如果黃男被欺負，可以向他借槍，他也可以幫黃男出氣，雙方討價還價後，從20萬元降到8萬元，黃男到提款機領6萬元給賴男，剩下的2萬元則說幾天內匯款，希望「事情這樣結束，大事化小，小事化無，花錢消災」。

幾天後，賴男向黃男催討2萬元，黃男委屈地說，他需要生活，只能再給1萬，賴男態度卻很強硬，堅持要2萬元，黃男擔心賴男一再索錢，向警方報案。

台中地院審理時，賴男不否認亮槍，也不否認拿6萬元、用難聽言詞索討剩餘2萬元，但他辯稱槍內沒有子彈，也沒有壓制黃男，他觸犯的是本刑6月至5年的恐嚇取財罪，不是7年以上的強盜罪。

法官卻認為，賴男亮槍又自稱是亡命之徒，一般人都會感到受威脅，觸犯的是強盜罪，黃男基於蹲苦窯情誼，願意花錢消災，賴男卻不斷催討尾款，他又有多項前科，假釋出獄再犯罪，是累犯應加重量刑，判處徒刑8年2月，賴男上訴二審，被台中高分院駁回；可再上訴。

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