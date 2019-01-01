越南集體脫團事件 移民署用越南語籲自首

2019-01-01 15:39

〔記者姚介修／桃園機場報導〕移民署本日針對越南觀宏團脫團事件在桃園機場召開記者會，並罕見的用越南語呼籲脫團團員可以自行到案自首，移民署會協助他們後續手續，以免因違反移民法判刑3年或罰款9萬元，移民署會傾力協助他們，讓他們可以早日返回家鄉。

這起集體脫團事件發生在去（107）年12月25日，觀宏團脫團越南籍旅客有148人，經移民署及警政署連日查緝，截至今（108）年1月1日止，已到案24人（查獲15人，自行到案9人），為了呼籲脫團越南旅客儘速出面到案，移民署製作了中越雙語文宣，透過社群網路及通訊軟體廣為發送，請在台越南鄉親鼓勵出面自行到案。本次脫團越南旅客雖事先取得來臺簽證，但屬集體預謀非法行為，已涉及違反入出國及移民法第74條「未經許可入國」規定，非只是單純在臺逾期停留，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣9萬元以下罰金。

移民署也呼籲民眾有認識或發現上述脫團旅客者，請轉知這些旅客儘速到案或與移民署相關單位聯繫，否則一經查獲，將從重依據入出國及移民法規定處罰；另因脫團旅客已涉及刑事案件，如還有人提供他們藏匿處所或協助隱避者，也恐觸犯刑法藏匿人犯罪，可處2年以下有期徒刑，提醒民眾勿以身試法。

移民署1225「觀宏專案」脫團旅客聯繫電話

北區事務大隊（Khu Bắc）：02-29611356

中區事務大隊（Khu Trung）：04-24725102

南區事務大隊（Khu Nam）：0988-955971

國境事務大隊（Xuất nhập cảnh）：0933-090291

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