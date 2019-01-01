雲林民宅火警 屋內尋獲一具女焦屍

2019-01-01 15:23

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南僑真里一處民宅今天下午2多點發生火警，由於房子為木造磚屋加上屋內易燃物多，火勢一發不可收拾，斗南消防分隊獲報趕到現場快速控制火勢，進去火場在屋內發現一具女焦屍。

斗南分局今天下午2點10分左右接獲民眾報案，指僑真里紅瓦磘一處民宅有人點火，斗南派出所員警獲報通報消防隊前往滅火並趕往協助處理，警方到場火勢猛烈。

斗南消防分隊出動多部消防車及10多名消防、義消人員前往灌救，不到20分鐘控制火勢，並持續以強力水注撲滅殘火及降溫，大約2點50分完全撲滅。

消防人員清查火場時，在屋內房間發現一具焦屍仰躺在床上，警方調查死者身分應是59歲屋主方姓婦人，起火原因由火調人員進一步調查鑑定中。

住在隔壁的鄰居表示，下午2點左右準備要去睡午覺，走出屋外發現方婦的房子起火，趕緊報警，方婦離婚多年，獨居在該處近20年，平日與親友、鄰居很少交往，工作不穩定。

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