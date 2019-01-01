拾獲陽信搶案贓款 貨車司機被依侵占遺失物罪法辦

2019-01-01 14:16

〔記者余衡／新北報導〕陽信商銀板橋溪洲分行，上週五遭飯店主廚游甯鈞洗劫334萬，警方迅速破案後比對贓款發現短少10餘萬，游男供稱逃逸時掉落，警方追查發現確有其事，部份贓款遭63歲徐姓男子撿走，昨天下午通知徐男到案說明，全案訊後依侵占遺失物罪函送法辦。

板橋警方表示，游男落網時供稱贓款90萬用以贖回賓士車，另在後車廂內找到餘款233萬元，短少的10萬多元疑因手提袋拉鍊沒關好，騎車逃逸掉了一疊鈔票在路上，警方為釐清游男說法，重新檢視路口監視器，果然在金門街215巷口畫面拍到相關畫面，當時游男還回頭看了一眼，但並沒有掉頭撿取，旋即遭徐男撿走離開。

徐男到案後供稱，擔任送貨司機因為工作忙碌，撿到錢後幾天都在宜蘭等地送貨，看新聞報導得知發生搶案，拾獲的錢可能是贓款，打算返回台北後要找時間把錢送到附近派出所。

經警方查證，由於監視器拍下贓款掉落後約5秒，徐男就現身拾獲款項，若不知搶案發生按理應會追逐前方失主歸還，但徐男確是拍去鈔票上的塵土後放進口袋，因此仍將他函送法辦。所有贓款目前仍短少8700元，警方將持續追查釐清。

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