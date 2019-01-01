新年第一天就濺血 陽明山鬥毆2男被砍送醫

2019-01-01 13:42

〔記者鄭景議／台北報導〕新年第一天就傳濺血事件，今日中午台北市陽明山上傳出鬥毆案，2名20多歲的年輕男子，疑似與人鬥毆遭刀砍傷，自行下山求救，被員警發現後送醫急救，目前警方正在搜索鬥毆逞兇人士，據了解，鬥毆案發生於文化大學後山的馬路上，警方表示將會持續清查。

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