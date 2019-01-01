跨年夜1人捕鰻苗落海未找到 宜蘭今早又有民眾下海掏金…

2019-01-01 13:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉廍後社區沿海昨晚有民眾為捕鰻苗落海，消防局、岸巡人員搜索整夜未果，今持續投入人力搜救，但今早仍有民眾不顧險浪，即使消防人員勸阻，仍甘冒風雨下海「淘金」；他表示，個人性命個人顧。宜蘭縣消防局說，已提醒捕苗民眾穿上救生衣，另外，近期宜蘭沿海風浪仍大，呼籲民眾勿冒險下水。

跨年夜當晚，壯圍鄉廍後社區沿海，有民眾為捕鰻苗落海，由於落海民眾未穿救生衣，旁人見狀趕緊通報消防局。

宜蘭縣消防局昨晚7點42分獲報後，立即派遣壯圍、特種、馬賽等分隊投入搜救，海巡署岸巡人員也派員前往支援。但岸巡、消防人員搜索多時，截至目前仍未尋獲落海民眾蹤影。

每年11月至隔年2月為宜蘭沿海的鰻苗旺季，隨近日東北季風來襲，沿海湧現鰻苗，小小鰻苗一尾收購價近75元，吸引不少人下海「淘金。」

但宜蘭冬季沿海風浪大，捕鰻苗宛如「拿生命在賺錢」，日前宜蘭市李姓市民代表的鄭姓丈夫，同樣為捕鰻苗落海，3天後遺體才在五結鄉清水大閘門一帶尋獲。

雖一週內連續發生兩起落海意外，但仍不減民眾淘金熱潮，昨搜救人員沿海岸搜尋時，仍有民眾未著救生衣下海，經消防員多方勸阻，才願穿上救生衣物。

該名捕鰻苗民眾表示，即使最近天氣差，仍能多少撈到幾尾，他1天捕到數量不定，以今天來說，一整個上午約捕到十餘尾，入帳約7、800元。至於民眾為捕鰻苗落海，會不會影響下海意願，他則說，「個人性命個人顧。」

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