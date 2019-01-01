蘭花盆栽潑汽油欲縱火 男辯「電視教可促開花」

2019-01-01 12:16

〔記者陳慰慈／台北報導〕羅姓男子與花蓮市立圖書館兒童館館長因故發生爭執，酒醉後曾將圖書館前蘭花全部打掉，大前年羅男買汽油到兒童館，將汽油澆淋到吊掛於兒童館外牆的10盆蘭花盆栽，並向路人稱：「你快走，我要放火了！」並持打火機作勢點燃，路人嚇得報警阻止羅男縱火，羅男否認辯稱：「澆汽油是為讓蘭花開花」，最高法院日前依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪判他有期徒刑3年10月確定。

判決指出，2016年8月2日傍晚，羅男花了50元到加油站買柴油，接著到花蓮市立圖書館兒童館，將柴油朝吊掛於兒童館外牆的10盆蘭花盆栽、蘭花盆栽下方之空地潑灑，並路人協助搬移一旁之摩托車後，向路人稱：「你快走，我要放火了！」同時持打火機作勢點燃，路人勸誡羅男不要這樣做，羅男最終才沒點火，一、二審判羅男徒刑3年10月，羅男不服上訴。

羅男偵查中供稱，是兒童館館長請他去做工，因為吊蘭花的管子生鏽，才將柴油淋在吊蘭花的鋼管上，淋汽油是為了要除鏽；審理時改口，當天下午在家看電視，看了國家地理頻道，有播出在巴西有人用生質汽油可以使植物生長，他之前常去兒童館幫放置門口的蘭花盆栽澆水，館長說館外的蘭花都不會開花，所以才想用電視上的方法，澆汽油看看蘭花會不會開花，沒有縱火的意思。

法官考量羅男供詞前後不一，加上路人、館長與員警等人證詞，案發後圖書館現場被潑灑汽油照片及羅男手持打火機，認定羅男已達著手放火階段，事後羅男也以書狀向館長致歉，駁回其上訴定讞。

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