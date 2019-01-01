又遇民眾忘記車在哪？ 員警苦尋半個月

2019-01-01 11:50

〔記者黃建華／高雄報導〕新興警分局自強路派出所2週前接獲報案，民眾稱去百貨公司領周年慶的來店禮，沒想到出來車子就找不到了，員警陳瑋程仔細詢問民眾車牌號碼、停放時間、停放樓層位置等細節，鍥而不捨苦尋近半個月，終於在跨年前（昨日）幫民眾找到車子，讓車主萬分感謝警方的幫忙，直呼「員警太用心了！」

68歲的程姓男子2週前，因百貨公司舉辦周年慶活動，特地騎著機車到前金區的某百貨公司領取來店禮，沒想到，在地下停車場停好車上去領取完禮品後下來，不到15分鐘的時間竟已經找不到自己停放的摩托車了。

程男在百貨公司停車場來回繞過幾趟來是沒有找到，只好搭車回家，但又擔心機車被人偷走做壞事，還是向自強路派出所報案。

受理員警陳瑋程獲報後，仔細詢問程男的機車車牌號碼、車輛顏色、甚麼時間停放、可能停放位置在哪裡等細節問題，連日不斷調閱附近路口監視器，卻發覺該時段程男並未騎乘機車進入他自稱的停放地點，且前往案發地也不見報案人車輛的蹤影。

背負著民眾期待，陳員秉持著「報案人的小事就是警察的大事」的心態，研判應該是程男不熟悉百貨公司樓層或記錯停放位置，所以他仔細搜尋百貨公司各停車場，終於在昨跨年前最後一天找到了程男的機車，讓報案人直呼「自己真是糊塗了！」但也萬分感謝警方的認真協尋機車，稱讚陳員真的是太用心了，等於給了他新年最好的禮物。

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