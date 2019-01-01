2男海產店喝酒續攤KTV 雙雙酒駕進警局

2019-01-01 11:31

〔記者黃建華／高雄報導〕元旦連續假期，鄭姓男子與陳姓男子等好友在高雄新興區八德一路、仁愛街口的海產店歡聚飲酒，之後相約續攤要去KTV歡唱，凌晨2人分騎機車欲往KTV，卻在中正三路與仁愛一街口闖紅燈，遭巡邏員警目擊攔下，2人均散發濃濃酒味，其中鄭男酒測值為0.36毫克，陳男0.43毫克，被依公共危險罪送辦。

警方調查，鄭姓男子（34歲）與陳姓男子（33歲），30日晚間7時和其他友人相約在海產店喝酒歡慶連假，翌日凌晨1時結束後意猶未盡，想繼續去KTV歡唱，自認為酒意退得差不多了，心存僥倖分別騎車前往五福路的KTV，沿仁愛一街一路北往南行駛。

未料，2人在中正三路口時竟直行闖紅燈，殊不知後方的巡邏警察盯上，警察加速行駛，在仁愛一街與民生一路口將闖紅燈的兩位騎士攔停，盤查時聞到濃濃的酒味，2人一開始還向警方狡辯說「還沒開始喝啊！」經實施酒測，2人酒測值都超標，雙雙被帶回警局。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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