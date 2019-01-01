驚嚇破表！ 2女童爬到3樓屋頂「溜滑梯」

2019-01-01 11:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有民眾在竹南火車站前，拍攝到車站附近建築物頂樓，有2名小朋友把頂樓加蓋的鐵皮屋斜頂棚當成溜滑梯在玩耍，並將此段影片po上臉書社團「竹南大小事」，不僅引發網友驚呼「太危險！」也引起轄區警方前往訪查規勸，並通報苗栗縣政府社會處進行後續處理。

方姓網友於昨天下午5點許，在竹南火車站前候車時，赫然發現車站附近的屋頂，竟有2名小朋友在「溜滑梯」。

方姓網友用手機拍攝下，在「竹南大小事」po文，指「誰家的小朋友。居然在頂樓玩鐵皮屋。太危險了。火車站前華南銀行上面 」，並附上影片，內容顯示有2名小朋友在頂樓加蓋的鐵皮屋斜頂棚溜滑梯。此影片一刊出，引起網友紛紛驚呼「太危險！」並建議報警處理或通知家長。

轄區竹南派出所見到此則貼文，也循線前往，發現2名小朋友的家長，是在火車站附近經營越南雜貨店的一對張姓夫婦，2名小朋友是新住民之子，分別為8歲、2歲的女童。女童的母親表示，平常在1樓在做生意，讓2名女兒在3樓玩耍。

女童母親說，沒想到昨天跑到3樓頂，爬到隔壁的鐵皮屋頂上，還在頂樓大叫呼喚在樓下的她，她看到也嚇了一大跳，趕緊把2名女兒帶下來。

警方規勸後，也依兒童少年福利法，通報縣府社會處；社會處表示，除勸導家長應多注意女童在家的行為，也不排除安排父母親上親子教育課程。

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