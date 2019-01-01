彰化蒙面強盜案 3男持菜刀闖民宅洗劫80歲阿嬤落網

2019-01-01 11:25

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕還想抝！彰化伸港傳出蒙面強盜案，3名男子蒙面持菜刀凌晨闖入伸港一處透天民宅，用膠帶、繩子控制80歲獨居老婦行動，搜刮屋內古董與8萬現金，警方循線逮人時，蔡姓強盜犯還矢口犯案，警方在蔡男褲袋搜出老婦亡夫的身分證，這下再也百口莫辯了！

和美警分局表示，這起民宅強盜案發生在去年12月30日凌晨2時許，80歲郭姓老婦正在2樓臥室睡覺，突然遭3名蒙面男子持菜刀闖入，為了控制老婦行動，以膠袋封口，再以電線、尼龍繩綁住雙手，接著全面搜刮財物，發現屋內有保險箱，逼問獨居老婦密碼，由於老婦回答不出密碼，歹徒還踹了老婦一腳，隨即揚長離去。

警方調查發現，老婦自行掙脫後，立即報警，警方隨即調閱路口監視器，以車追人，先在埔心鄉逮捕展姓男子（49歲）、謝姓男子（54歲），兩人否認犯案，但警方搜索車內，直接就發現老婦的私章，讓兩人犯行無所遁形，也在車內搜出海洛因、安非他命等毒品。

落網強盜犯隨後供稱蔡姓男子（37歲）也涉案，警方隨後逮到蔡男，他也同樣否認犯案，但警方在蔡男的左後褲袋內發現老婦的手機、提款卡、信用卡，竟然還發現老婦亡夫的身分證，這下子罪證確鑿，蔡男只好坦承犯案。

警方表示，老婦是退休老師，平日在透天住宅獨居，這起強盜案讓老婦背部與手部都有多處受傷，被搶走財物也飽受驚嚇；犯案3男供稱，因為缺錢買毒品，才會找老婦下手，訊後以強盜訊後全案以強盜、毒品等罪嫌移送法辦。

彰化地檢署檢察官訊問後，認為這3人涉嫌加重強盜罪嫌、因為供詞相左，有串供之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見、法院裁准。

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