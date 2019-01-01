綠營驚傳性醜聞 正妹女黨工遭前輩舌吻、揉胸

2019-01-01 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，台灣長工會理事鄭世曜涉嫌對民進黨正妹黨工性騷擾，包含被指控舌吻、摸乳及襲臀等行為，女黨工報警處理後，鄭世曜聲稱兩人你情我願，並未違反女方的意願，但女黨工被性騷擾時，使用手機將過程錄下，且事後鄭世曜也傳LINE訊息向女黨工道歉，新北地檢署已在調查後，目前依強制猥褻罪起訴交由法院審理。

《鏡週刊》報導，長期被視為駐日代表謝長廷陣營核心人物的鄭世曜，在2018年2月23日，因女黨工捲入一件刑事案件，鄭世曜得知後便以前輩身分提供協助，邀請女黨工上車討論，先安撫對方不要擔心，並說要載她去拜拜，車卻開往新北中和人煙罕至的偏僻山區。

報導提到，鄭世曜突然在車上刻意觸摸女黨工身體，並且開始搭肩，甚至強行對她舌吻、襲胸及摸臀，女黨工大喊：「不可以，不要這樣。」鄭世曜仍然上下其手，並使出蠻力對女黨工襲胸。新北地檢署日前依強制猥褻罪將鄭嫌起訴，全案由新北地院審理中。

鄭世曜回應，表示他絕對沒有猥褻女黨工，檢察官調查起訴的內容並非事實，另外，他只是一名志工，台灣長工會也已解散，他平常都在行善，已委任律師處理官司，相信司法會還他清白。

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