元旦凌晨2時 北市跨年晚會周邊34.6萬人次

2019-01-01 02:53

〔中央社〕台北市跨年晚會12月31日晚間在市民廣場登場，今天凌晨1時落幕。台北捷運公司統計，截至凌晨2時止，台北市政府周邊4站運量為34.6萬人次，比去年少2.6萬人次。

2019台北最High新年城由黑人陳建州、天心和海裕芬共同主持，跨年晚會由電競比賽揭開序幕，現場民眾反應冷清，不過，隨著歌手鼓鼓、謝和弦等人開唱，氣氛轉趨熱絡，儘管細雨綿綿，但當天后張惠妹高唱「三天三夜」時，全場尖叫聲不斷，氣氛達到最高潮。

北捷統計，截至今天凌晨2時止，台北市政府周邊4站（市政府、國父紀念館、台北101／世貿站、象山站）運量為34.6萬人次，較去年的37.2萬人次，減少2.6萬人次。

總運量部分，北捷約235.9萬人次，比去年同期的241.2萬人次，減少5.3萬人次，目前營運狀況一切正常。

北捷今年動員車站服務人員、志工、捷運警察、清潔保全人員等約2500人，協助旅客疏運，較平日服務人力增加1700人左右，並循例42小時不收班。（編輯：張佑之）

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