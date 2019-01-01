接駁車駕駛與女友起口角 跨年夜跳高速公路引道輕生

2019-01-01 02:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕38歲張姓小巴士駕駛負責長庚醫院人員接駁，昨日深夜接女友與其7名醫院同事要到基隆院區上班時，突然與女友發生口角，接著竟將巴士開上國道3號基金南下引道上，推開女友後，躍下約7樓高的高架橋輕生。消防隊員趕抵時，張男已無生命跡象，目前送醫救治中。

警方初步調查，張男與女友日前就曾發生些許口角衝突，案發時兩人在車上又鬧得不愉快，張男突然改變行車路徑，將車開到高架上，打開車門後，準備跳下橋，第一次被女友攔下，但張男就將女友推開，跳下高架橋，墜落在基隆市立棒球場前的公園。

消防人員趕抵時，張男已無生命跡象，送醫搶救無效身亡，家屬已趕到現場處理後事；警方目前正在詢問張男女友案發過程，釐清張男輕生原因中。

基隆市警局長黃明昭非常重視此案，也親自前往現場了解狀況。

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