獨家》神鬼食勤兵一人分飾5角 狠詐同袍及家人173萬

2019-01-01 01:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在國防醫學院勤務隊當食勤兵的男子彭國晉，對軍中同袍誑稱熟識職棒簽賭集團，打假球下注無往不利，甚至一人分飾五角，以各種名義騙同袍與其姐匯款多達69次，總金額172萬餘元，新竹地院依詐欺取財罪判刑5月，易科罰金為15萬元。

判決書指出，彭國晉自2015年5月起至2016年4月在台北市國防醫學院勤務隊，擔任食勤兵職務，吳、蕭、蘇男則為彭男當時軍中同袍。

彭男接續向吳、蕭二人誆稱自己認識職棒簽賭集團，因集團與職棒教練合作打假球，下注投資必獲利，致2人陷於錯誤，各拿5000元現金給彭國晉，事後二人均未取得獲利款項而察覺有異，始知受騙。

彭男另外向蘇男誆稱，他結識職棒簽賭集團，因該集團與職棒教練合作打假球，下注投資必獲利，先後以借修車費用、投資職棒簽賭網站需要生活費、黑道大哥跑路需要生活費、母親生病需要醫療費、黑道大哥復出，投資職棒簽賭網站、需出資購買槍枝、防彈衣向砂石場老大討回款項等等理由，向蘇姓同袍騙得匯款27次，共計46萬6900元。

蘇男被騙慘之後，彭國晉又將腦筋動到蘇的家人，且要蘇配合演出，2016年2月起，彭國晉一人分飾五個角色，接連冒稱是蘇男軍中學弟「陳嘉豪」、「陳嘉豪大阿姨」、「陳嘉豪母親」、「陳嘉豪父親」、軍中同袍「林凱威」等人名義，連續打電話、使用LINE或傳送手機簡訊方式，聯繫蘇男的姐姐，誆稱蘇男積欠他們債務，要求蘇女按期代償，且為取信蘇女，蘇男甚至向姐姐偽稱這些杜撰情節屬實，並提供簽立本票佐證借款情節，致蘇女受騙匯款42次、總計125萬8千元。後來蘇女察覺有異，質問弟弟實情，始察覺受騙並報警處理。

法官指出，蘇男幫助彭男騙自己姐姐部分，為親屬間詐欺，因為蘇女未告弟弟，最後由檢方另行簽結。

期間彭國晉多次前往蘇男父親位於南投縣住處，佯稱自己是蘇男軍中好友，曾借蘇50萬元，並出示由蘇男所簽發面額為20萬元、20萬元、10萬元的本票3 張，要求蘇父代償債務，經蘇男告知父親實情，蘇父始未支付款項給彭國晉。

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