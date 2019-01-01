台中跨年晚會雙主場 110秒燈光秀迎新年

2019-01-01 00:55

〔中央社〕迎接2019年到來，台中市政府今晚同步於后里麗寶樂園第二停車場與文心森林公園舉行雙主場跨年晚會，倒數時刻以浪漫燈光秀取代傳統煙火，並由伍百與四分衛陪大家倒數。

台中市政府晚上同步於后里麗寶樂園第二停車場及圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉行跨年晚會，倒數時刻以擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目摩天輪燈光秀，融入繽紛花卉意象，以浪漫的氣氛取代傳統煙火。

「后里現場」由阿Ken、謝忻聯手主持，伍佰獨家在台中陪大家倒數，將「全面對決」世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現，還有金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子呂思緯（鼓鼓）陪大家迎新年。

台中市長盧秀燕也帶領市府團隊現身后里主場晚會陪大家一起倒數，她先向大家問好外，還祝大家新年快樂，心想事成，要什麼有什麼。在倒數結束後，盧秀燕並請大家好好玩。接著盧廣仲出場，陪大家迎接新的一年到來。

文心森林公園的「台中現場」，則規劃3大特色舞台，演出卡司則有「告五人」、「糜先生」、「1976」，更由「八三夭」帶來「致青春」與樂迷歡唱，最後由「四分衛」擔任倒數嘉賓、「閃靈樂團」壓軸演出，以重金屬搖滾迎接新年到來。（編輯：張佑之）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/