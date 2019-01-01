雲科大學生拍夕陽火車 斗六鐵警通知說明

2019-01-01 00:14

〔中央社〕雲林科技大學李姓學生拍到夕陽火車照片，分享後爆紅，但因拍照站的位置引爭議，斗六鐵路警察派出所昨天表示，已請學校教官協助通知學生前來說明，以釐清相關情況。

雲科大李姓學生迷上攝影，花了七個月時間，追逐夕陽餘暉下的火車畫面，29日在臉書貼出成果，形容雀躍心情說「終於等到了」，照片分享後爆紅，但也因為拍照站的位置，是否觸及鐵路法，引起爭議。

鐵路警察局台中分局斗六派出所表示，已經透過學校教官，協助通知李姓學生來說明，時間尚未決定，以釐清相關情況，依據鐵路法斟酌處理。

李姓學生昨晚表示，拍攝夕陽中的火車，是在平交道柵欄升起後，走到路中瞬間抓到畫面，或是在鐵道外一旁抓住火車通過的瞬間畫面，已經接獲教官通知要前往派出所說明，一定據實回答。

依據鐵路法規定，行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，若違反規定，可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。（編輯：林治平）

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