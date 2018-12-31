搶拍「鐵道懸日」涉違規？鐵路警察：已通知學生說明

2018-12-31 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕有鐵道迷日前在網路上分享一張夕陽落在鐵路中央的絕世美景，受到網友瘋傳分享，也受媒體報導「奇蹟的一刻」。不過有不少人質疑該攝影者有違規闖入鐵道的行為，鐵路警察局台中分局斗六派出所回應，「已請雲科大教官協助通知該名學生至派出所說明，將依鐵路法處理」。

國立雲林科技大學李姓大三生日前趁夕陽落在鐵路中央、恰好又有火車飛奔而去時，拍下奇蹟的一刻。鐵道懸日美景受到網路瘋傳，有媒體採訪該生時，拍下他違規站在淨空區的畫面，引起網友質疑「這是嚴重違法的行為，不要引以為傲！」目前該篇報導內相關違規的照片已經撤下。

鐵路警察局台中分局斗六派出所稍早透過臉書粉絲專頁發文表示，「我們已請雲科大教官協助通知該名學生至派出所說明，將依鐵路法處理。」並呼籲「依鐵路法57條規定，行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，違規者處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。」提醒民眾「切勿為追求美拍將自身處於危險地方，並影響公眾行車秩序與安全。」

「鐵路警察局臺中分局斗六派出所」臉書全文

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