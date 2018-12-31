孫安佐自曝獄中生活！幫獄友畫「H漫」成監獄小紅人

2018-12-31 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕資深女星狄鶯之子孫安佐年初於美國因涉恐攻遭關260天，12月甫自美國大牢遣返回台。日前孫安佐推出YouTube首發作品，短短4天就破100萬觀看次數，儼然成為新一代網紅。今日他更在IG上貼出自己在監獄中手繪的漫畫，分享「獄中生活」，引起熱議。

孫安佐回台後，YouTube頻道經營的有聲有色，引起網友熱烈討論。今日他也在個人IG上PO出2張親手繪製的素描漫畫，表示是自己在美國監獄時，為打發時間而畫下的作品。只見孫安佐筆下的女角色繪製的相當細膩，令人為之驚艷。孫安佐也在IG留言處透露，自己畫畫技術全靠自己自學，他還表示，「還有獄友要我畫18禁版本的」，讓網友不禁莞爾。

網友也紛紛在IG留言表示「太厲害了安佐」、「安佐哥牛逼 多才多藝」、「你還有什麼不會的」、「你怎麼會健身又會畫畫啦...QQ」、「可以交流一下嗎」、「可以拿出來拍賣嗎」、「多才多藝好想嫁」、「太厲害了吧」。

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