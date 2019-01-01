獨家》第一次玩酒店妹 賣菜郎自稱「被性侵」卻要關3年

2019-01-01 05:58

〔記者王捷／台南報導〕當年18歲的吳姓賣菜郎，跟好友相揪首次到高檔酒店體會夜生活，結果成了惡夢。他付了1萬多元買酒店妹寶兒（化名）的檯費直到下班，帶寶兒出場唱歌後，又到旅館付了8000元性交易內射完事，豈料要離開時，被酒店經紀阿華派人圍住，要求150萬元和解；吳男最後只拿得出25萬元，還挨告趁機妨害性自主，他喊冤指自己遭設計「被性侵」，但法官、檢察官都沒接受這說法，他還是被判有期徒刑3年6個月。

現年20歲的吳男在果菜市場工作，2年前在朋友慫恿下，第一次到酒店就遇到寶兒，覺得很可愛，面對寶兒撒嬌聲稱當月業績不夠，希望能付錢買到下班。下班後，吳男詢問寶兒要不要一起續攤唱歌，寶兒也沒有拒絕。

吳男自稱，由於平常都是去舞廳，不曉得在酒店帶小姐出場最好透過幹部，加上寶兒完全都沒拒絕，下班就跟著出去，現在回想起來覺得自己傻傻落入圈套。

吳男聲稱，寶兒與吳男等人一起唱歌、喝酒到清晨，席間寶兒還以「會脹肚」為由拒絕喝啤酒，只要喝威士忌，散場後吳男害羞問寶兒要怎麼回家？寶兒搖頭稱不知道，吳男才提出要不要一起到附近的旅館休息，寶兒也沒有拒絕。

吳男說，當時與寶兒在旅館雲雨內射後完事，拿了8000元給寶兒，前後加鎖台費就花了2萬多元，在兩人整理完後，吳男還擔心剛剛內射，要不要多付錢，但寶兒稱沒關係，她自己會處理，隨即離開旅館。

吳男要離開旅館時，在旅館前被3、4名男子包圍，指控他性侵了寶兒，該如何處理？寶兒的經紀阿華要求150萬元和解，但吳男只拿得出25萬元；吳男說，阿華也收下和解金，沒想到之後還被告。

吳男自稱是「被性侵」、遭設計，但寶兒在做筆錄時淚訴，她喝醉酒什麼都不記得了，院檢沒接受吳男說法，二審判3年6個月，後來因為吳男不甘心沒有到案執行遭通緝，警方逮到吳男後，吳男才向警方大吐苦水，訊後警方將吳男移送地檢執行。

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