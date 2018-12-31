12/31 雙贏彩、今彩539頭獎各開出1注！威力彩頭獎摃龜

2018-12-31 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月31日）開獎的第107000217期雙贏彩及第107000313期今彩539，頭獎各開出1注，分別由南投縣埔里鎮中山路三段164號1樓的「鑫來旺彩券行」與高雄市梓官區中崙路324號的「億定中商行」開出；第107000105期威力彩，頭獎摃龜。

第107000105期威力彩中獎號碼為：「09、11、12、23、28、36，第二區：04」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎196注中獎，每注可得4000元；陸獎共1566注中獎，每注可得800元；柒獎共2590注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3285注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8580注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7958注中獎，每注可得100元。

第107000105期38樂合彩中獎號碼為「09、11、12、23、28、36」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合70注中獎，每注可得5750元；二合共1643注中獎，每注可得750元。

第107000217期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、09、10、12、14、18、19、21、23」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共348注中獎，每注可得500元；肆獎共4088注中獎，每注可得100元。

第107000313期今彩539中獎號碼為「07、11、21、27、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6805注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1500注中獎，每注可得50元。

第107000313期39樂合彩中獎號碼為「07、11、21、27、30」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共165注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5891注中獎，每注可得1125元。

第107000313期3星彩中獎號碼為「849」，正彩共4注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000313期4星彩中獎號碼為「8013」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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