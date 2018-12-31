台語、英語加比手劃腳 熱心警員幫菲籍旅客找回全家行李

2018-12-31 20:25

〔記者吳昇儒／新北報導〕菲籍男子Lito今日上午9時許帶著一家四口，搭乘遊覽車到野柳地質公園遊玩，卻忘記將全家的行李帶下車，只好到金山警分局野柳派出所求助。警員李金錫利用台、英語加上肢體語言與Lito溝通後，成功得知遊覽車的外觀及車牌，立刻通知其他同仁幫忙尋找，所幸成功找到該輛遊覽車，協助Lito將全家的行李找回。

Lito利用英文及些許台語向警方表示，自己將全家旅遊行李全部遺忘於先前搭乘的遊覽車上，，接下來的行程又不會搭到同一輛遊覽車，這下不知道該如何是好。

值班警員李金鍚表示，立刻詢問Lito搭乘的巴士顏色特徵，訊問後得知資訊馬上請其他同仁幫忙尋找，所幸順利找回。

找回行李的Lito也露出笑容，並頻頻向警方道謝，還說回國後一定會向朋友推薦來台灣旅遊。

野柳派出所所長楊凱文表示，本次以比手畫腳臺語夾雜英語的溝通幫助菲男找尋其行李的經驗很特別也具挑戰，未來將持續努力做好治安、交通及為民服務之各項工作。

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