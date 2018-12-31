路不平易引起民怨 廉政署：台南創新作法是「路平」標竿

2018-12-31 20:42

〔記者楊國文／台北報導〕「道路不平」一直是全國民怨最高的議題，南台灣今年八月連日暴雨，據傳高雄市出現5千個坑洞，引發民怨，廉政署擬將高雄市列為明年「路平專案」清查範圍，避免不法情事，也有部份縣市政府積極改革中，廉政署發現，台南市有許多創新做法，堪稱路平專案的標竿城市。

廉政署指出，台南市有許多創新作法，針對每年約上萬件的管線單位申請道路挖掘，主動修訂「道路挖掘管理自治條例」，要求開挖道路單位必須自行完成道路修護，不再收取路修費，從原本的道路修復執行者變成監督管理者，不再球員兼裁判。

廉政署官員說，台南市為確保管線單位路面修復品質，除要求管線單位要自主品管外，也採取逐案現場接管，並確立三級品管制度；為杜絕關說以及發生品質不良的弊端，更結合檢方及政風單位成立抽驗小組，並啟用「遠端監挖管理機制」，要求管線單位在施工期間需利用「台南市道路挖掘行動查報」手機APP主動回傳各階段施工照片，嚴格要求路面鋪設標準「只能有色差、不能有高低差」外， 要讓民眾體會到「踩在腳底下的幸福感」。

台南市在2017年也完成道路寬度8公尺以上地下管線圖資建置，有效掌控地面下各管線埋設狀況，而且免費公開查詢，不僅可以從電腦上查詢，更方便到從手機上直接查詢，甚至有效應用於0206台南震災，提升救災效率。目前也配合國發會政策，積極推動地下管線圖資3D化，未來要讓民眾更加容易查詢。

廉政署表示，台南市自2010年縣市合併後，7年來在中央營建署的道路維護考評，2次獲得直轄市第1名殊榮，其餘均名列前3名，並榮獲第八屆政府服務品質獎及第七屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎，堪稱路平專案的標竿城市之一。

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