閃靈刷手？騙到信用卡 85分鐘奔波6地狂刷11萬元

2018-12-31 20:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕真貪婪！陳姓男子夥同連姓少年等3名共犯，佯裝遺失信用卡，到超商向店員冒名騙得一張客人遺失的信用卡，並於短短85分鐘（不到1個半小時），連奔6家商店賣場，狂刷8筆近11萬元，購買蘋果iPhone 7手機等商品，也因過度貪婪，盜刷頻率與金額太高，銀行迅速察覺異狀止付，最後3筆共5萬餘元盜刷未遂，法院認為他觸犯加重詐欺取財與未遂罪共9次，且教唆利用少年犯罪，應加重量刑，判處他2年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，超商常有顧客遺留信用卡，暫時由超商店員保管等候失主領回，陳男與連姓少年（少年法庭審理）、徐姓及鄭姓男子（另案偵辦或起訴）共4人，2017年6月30日下午3時許，到南投縣草屯鎮一家超商，宣稱信用卡遺失於超商內，冒名向店員詐領一張信用卡，當天下午3時26分，先到超商附近加油站盜刷1元，確認信用卡仍有效，立即於草屯鎮展開狂刷之舉，行動之迅速，機動力之強，令人瞠目結舌。

4人於加油站盜刷1元成功後，38分鐘後，4時4分到一家電信門市，盜刷690元的傳輸線，14分鐘之後，4時18分又於另一家電信門市店，刷卡近2萬7000元買不詳廠牌手機，9分鐘之後，4時27分於一家賣場，刷卡買2380元商品，又過了6分鐘，4時33分，再到一家電話百貨商行，刷卡2萬8000元買金色iPhone 7手機，至此，盜刷共5次，金額達5萬8000餘元。

又過了18分鐘，4時51分，這群人跑到草屯鎮一家電信行，連刷3筆共5萬1000餘元，想買手機與配件，此時，距離第一筆盜刷的時間僅85分鐘，銀行發現刷卡異常而迅速止付，這3筆盜刷並未成功，實際盜刷得逞金額為5萬8000餘元。

法院審理時，陳男坦承犯行，但沒有賠償銀行與信用卡失主，南投地院認為他觸犯加重詐欺與未遂罪9次（含詐領信用卡），又教唆利用少年犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法，應加重其刑至二分之一，據此判刑2年2月，他上訴二審，聲明應援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，法官卻認為，他詐得遺失信用卡而盜刷，沒有值得憫恕之處，判刑2年2月已是從輕量刑，據此駁回上訴，可再上訴三審。

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