消防替代役送水打斷兩指 消防局判國賠18萬

2018-12-31 20:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹縣消防局服消防替代役的龔姓役男，在執行送水測試時，水車螺牙脫落爆開，整支水龍當場打斷右手無名指與拇指，為此他向新竹地院訴請國家賠償，要求新竹縣消防局賠償153萬元，最後法官判賠18萬元。

龔男說，2015年8月入伍服役，分發至竹東消防分隊擔任消防替代役役男，2016年7月1日下午前往某大樓執行送水測試，第一次測試從壓力指數0加壓到8，再加壓到14，分兩次加壓，不料水車螺牙脫落、爆開，整支水龍彈開打中他，造成右手拇指關節脫臼移位、無名指骨折，他當年8月退役，因傷勢足有半年多都在治療、復健，無法工作，因受傷導致「右拇指活動範圍受限制、不能搬運重物」後遺症，去年12月右拇指關節又開始疼痛，台大醫院發現其右手拇指靈活度、耐用度已受嚴重傷害，2月他在台北榮民總醫院接受腕關節鏡手術，手術順利。

龔男說因公務致傷，身心承受莫大痛苦，治療及復健結束後，右拇指活動範圍仍受限制、不能搬運重物，且因拇指功能受到限制，日常生活有諸多不便，甚至因此工作不順，難以找到合適工作，致現無經濟收入來源，只能仰賴平時積蓄及家人接濟過活，退伍後幾乎都在問醫求診，經濟壓力及身心煎熬實非筆墨所能形容，請求慰撫金100萬元，加上無法工作損失共請求153萬元。

法官認為，龔男因公共設施管理欠缺而受有右手拇指關節脫臼移位、無名指骨折傷害，需來往醫院、診所治療復健多次，已影響其日常生活及行動力，堪認受有相當精神痛苦，判縣府消防局需賠精神慰撫金10萬元，加上無法工作損失8萬元，合計判賠18萬元。

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