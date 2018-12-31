渣男3度和12歲女網友性交 還恐嚇「叫妳爸爸來收屍」

2018-12-31 17:42

〔記者楊國文／台北報導〕23歲紀姓男子明知女網友僅12歲，竟帶她到住處3度性交，並持刀恐嚇少女要聽話，嗆說「叫妳爸爸來收屍」，少女受驚嚇告知父母才報警，全案曝光；高等法院依3個「對未滿14歲少女性交罪」判紀男3年10月，另依恐嚇罪判他5月徒刑。可上訴。

判決指出，紀男3年前犯下妨害性自主罪判刑8月，直到2016年8月28日才服刑執行完畢。

沒想到3個月後，即2016年11月間，紀男上網認識12歲少女小欣（化名）並交往，明知她對性事一知半解，且身心發展尚未成熟，同年12月起，竟3度帶她回住處性交。同年12月底時，紀男因和小欣起嚴重口角爭執，竟持刀恐嚇說「叫妳爸爸來收屍」，此舉讓小欣嚇得不敢再和紀男連絡，又因擔心遭到不測，並告知父母，對紀男提告。

紀男坦承和小欣發生3次性關係及恐嚇犯行，不過，他和小欣都是在兩情相悅之下發生性關係，並未強迫她。

高等法院認為，紀男明知當時小欣僅12歲，仍和她3度性交，不僅觸犯妨害性自主罪的「對未滿14歲少女性交罪」，還須依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，因此判他3年10月，另依恐嚇罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元。

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