製造假車禍阻撓鄰居通行 婦人被控強制獲判無罪

2018-12-31 17:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣游姓婦人與鄰居相處不睦，甚而興訟互告，見鄰居騎機車外出，她跑到路口處，假裝跌倒並大聲哀嚎，指控鄰居騎機車撞倒她，之後，又把菜籃子置於路口，讓鄰居無法通行，只能無奈停留於現場，檢方依強制罪起訴，法院卻認為，強制罪的構成要件是「強暴、脅迫」，游婦雖妨害他人的通行權，卻沒有暴力行為，也沒有「打死你」等威脅之語，不構成強制罪，據此判決無罪，全案確定。

游婦於2017年7月17日傍晚，見鄰居騎機車出門，她突然走到路口，刻意向前跌倒並大聲哀嚎，指控鄰居機車撞倒她，鄰居停車滯留現場，游婦又拿一個籃子，放置於路口處，鄰居只好報警處理，警方調閱監視器後，將游婦移送法辦，彰化地檢署認定游婦製造假車禍，妨害鄰居行使通行權，依強制罪嫌起訴。

彰化地院審理時，游婦辯稱，她沒有說不讓鄰居通過，搬籃子擋在路口，是她有椎間盤突出的舊疾，搬籃子坐著，等候警察到場，一審認為，強制罪是「以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利者」，監視器畫面卻顯示，游婦沒有肢體暴力行為，也沒有口出加害威脅之語。

法官認為，游婦單純站立或蹲坐在馬路中央的行為，不構成「強暴、脅迫」，另外，搬籃子放在路口，可能構成道路交通管理處罰條例第82條，「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，但也不屬於「強暴、脅迫」，據此判決無罪。

檢方上訴台中高分院，並指游婦製造假車禍，讓鄰居畏懼刑事責任而被迫滯留現場，假車禍就是一種脅迫，不過，二審見解與一審相似，認為游婦言行仍未構成「強暴、脅迫」，維持無罪確定。

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