超悲慘2018跨年！ 誤踩油門撞進超商慘賠

2018-12-31 16:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名20歲李姓男子，今天清晨7點多開著租賃車前往超商買東西，沒想到抵達超商前正要停車時，卻誤將油門當成煞車猛踩，整輛車瞬間往前撞破超商玻璃門，直接開進超商內，讓超商物品、玻璃碎片散落一地，店員也被突如其來的撞擊聲嚇傻，所幸無人傷亡，不過李男將負起一筆不小的賠償費，以悲慘方式告別2018年。

台中市警局太平分局今天上午7點7分接獲報案，指稱太平建興路有一輛自小客車撞進超商內，員警獲報趕到發現超商玻璃被撞破一個大洞，滿地都是碎玻璃，超商貨物和桌椅也被撞得東倒西歪，一輛自小客車則是直接開進超商內，肇事的李姓駕駛（20歲）和林姓乘客一臉驚魂未定站在一旁，所幸當時沒有人坐在門邊用餐休息區，否則後果不堪設想。

因之前新聞曾報導民眾因糾紛而開車衝進店家的事件，讓警方一度還以為雙方有糾紛，詢問後才知是單純開車不慎意外，有民眾將照片貼上網，網友看到紛紛留言：「全家得來速」、「2018難忘的跨年回憶」、「這下要賣腎來賠了」。

太平交通分隊長柯文彬表示，調查後發現肇事的李姓男子，當時駕車行經建興路這家超商時，原本想停車購物，卻不慎將油門當成煞車踩而撞進店內，經酒測並無酒精反應，現場也無人傷亡，李男將和店家進行和解，賠償店家的損失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/