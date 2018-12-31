生意太好被同業檢舉？ 警查獲3越南妹觀光入境坐檯陪酒

2018-12-31 16:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕生意太好遭檢舉？台南善化警方接獲線報，轄內有家重新營業的會館，疑似有外籍人士非法工作，昨晚前往臨檢，果真查獲3名越南女子以觀光之名入境，從事坐檯陪酒，其中1位才來2天就被抓。

善化警方昨晚臨檢這家位於台1線旁的會館，發現真的賓客雲集，小姐逾20位，生意很好，逐一清查後，在休息室發現床舖棉被隆起，當場掀開，揪出3名越南籍女子。

警方調查，3人都持觀光護照來台，其中花名叫做「MM」的23歲女子，本月28日才第1次入境；另2位「娜娜」與「寶兒」，分別已第4、5次入境了，都逾期停留。

3女坦承以觀光名義入境，都是抱著淘金夢來台工作，但錢還沒賺夠，就被警方查獲；這段時間由1位越南籍阮氏「阿姨」負責她們的食宿，平常以以Line通訊軟體聯絡，載去店內陪客人唱歌喝酒，日薪1至2千元不等。

警方訊後，將3名越南女子依入出國及移民法、就業服務法解送移民署南區事務大隊台南市專勤隊處理。

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