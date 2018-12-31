回頭再看美麗的校門一眼... 她絆倒怒告大學敗訴

2018-12-31 15:05

〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓女子和女友人到新北市淡水區真理大學遊玩，離去時鄭女遭校門前阻隔人車分道的黑色欄杆絆倒，造成身上多處骨折、擦傷，她指控鐵鍊等車阻設置、管理不當，怒告真理大學，求償65萬元，高等法院認定黑色欄杆等車阻乃維護師生和行人安全，且極為醒目，和灰白色水泥地面形成反差對比，並無另設警示標誌必要，判鄭女敗訴確定。

判決指出，鄭女和吳姓女友人2014年8月7日下午5時30分到新北市淡水區真理大學遊玩，離開時，鄭女發現校門造型很美，又回頭欣賞一次後轉身離開，但未注意前方地上的黑色欄杆而遭絆倒，以致頭、臉、手肘等處受傷，並有多處骨折。

鄭女指控，真理大學區隔行人道和汽車道的圓阻、鐵鍊等物，均以黑色油漆粉刷，因為與柏油路面顏色相近，且無警示標誌標線，也未設置照明或反光標示，設置和管理上都有疏失，害她被絆倒，造成身上多處骨折、擦傷、挫傷，訴請淡水區公所和真理大學須連帶賠償醫藥費、精神慰撫金共113萬元，一審判鄭女敗訴。鄭女不服，上訴高等法院，改為提告要求真理大學賠償65萬元。

高等法院審理認為，真理大學為維護師生和行人安全，設置黑色欄杆等車阻有其必要性，而且車阻相當醒目，也和灰色車道形成反差對比，並無再設置警示標誌必要；此外，案發時鄭女跌倒時仍是白晝，並無光線不足問題，認定鄭女跌倒和設置鐵鍊無因果關係，因此判鄭女敗訴。

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