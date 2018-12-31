法官裁定交保 「蘆竹王陽明」可回家跨年

2018-12-31 14:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕涉嫌偷拍高達300GB性愛影片、自稱「蘆竹王陽明」的25歲富少李威德，11月中旬因涉偽造文書罪通緝，被警方逮捕，法官聲押獲准。由於羈押期將屆滿，法官考量李威德涉犯非重罪，裁定7萬元交保，但限制出境、出海。

住在桃園市蘆竹區的李威德，今年8月間因涉及偽造文書案未出庭，被桃園地院發布通緝，他得知被通緝仍不改囂張作風，頻在IG直播抽K菸、吸笑氣甚至「教人怎麼抽、怎麼吸」，還被粉絲稱為「老師」。

不料，今年11月10日他被新北警方逮後法官裁定收押未禁見，李的胞弟等人前往桃園看守所會客，李竟隔著柵欄、對著鏡頭笑嘻嘻比YA，友人還代他跟粉絲「報平安」，囂張行徑被高調PO網，完全無視接見室禁用手機的規定，桃園監獄得知後，暫停拍攝者申請接見李威德。

由於羈押期一次最多不超過2個月，法院考量，李威德涉犯非重罪或經宣告長期自由刑犯罪，不過之前李威德獲3萬元交保卻逃逸，將保證金提高到7萬元，准許停止羈押釋放李威德，並限制出境、出海。

而李威德去年被控偷拍性愛影片，並將影片PO網、恐嚇多名被害女子，檢察官依恐嚇、妨害秘密及散布猥褻影片等罪嫌起訴，移由法院審理中。

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