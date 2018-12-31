詐欺通緝犯清晨買早餐 出車禍意外落網

2018-12-31 14:44

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區22歲陳姓詐欺通緝犯，昨日凌晨5時許，騎機車外出買早餐，不巧在新莊成功街巷弄內與1輛休旅車發生擦撞，陳男擦撞後又自撞電線桿，意外掛彩，所幸無生命危險，警方獲報到場處理，將雙方帶回派出所偵辦，未料清查身分時才發現陳男是名通緝犯，當場將他上銬逮捕。

警方調查，陳男有詐欺、公共危險前科，先前他因涉及詐欺罪落網，被判刑5個月刑期，他因畏罪未到案執行，上個月中被法院通緝，陳男開始「跑路」生涯，四處打零工。

30日清晨5時許，陳男騎機車外出行經新莊成功街時，先是與1輛休旅車發生擦撞，隨後又撞上電線桿，讓他摔得狗吃屎，當場掛彩，新莊警方接獲民眾報案後趕抵現場處理，到場後發現陳男全身有多處擦傷，所幸意識清楚，包紮後無生命危險，事後也將2人帶回偵辦。

警方表示，起初偵訊時陳男語帶保留，一度還不願透露個資，警員察覺有異，經多次詢問他才坦承是詐欺通緝犯，陳男供稱，當天清晨外出買早餐，沒想到卻因出車禍，意外落網，讓他直呼：「真的有夠衰！」警訊後也依詐欺通緝罪嫌將他移送法辦。

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