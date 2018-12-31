未保持安全車距 國1深夜追撞9傷

2018-12-31 14:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕連假出遊，安全至上！昨深夜42歲謝姓男子載著妻小，行駛於中山高速公路苗栗頭份北上115公里處時，由於車潮眾多，前方35歲范姓女子駕駛休旅車放緩，但謝男未注意車況追撞，造成2車9人受傷，所幸送醫治療後皆無大礙，警方也呼籲，假日國道車潮多，需謹慎保持安全距離。

昨深夜11點多，謝男開著賓士休旅車載著妻子及2個女兒，從台中欲返回新竹住家時，行經國道1號頭份路段內側車道，疑似未注意前方車輛放緩，一時來不及煞車高速追撞，賓士車頭毀損嚴重、遭撞的休旅車車尾也嚴重凹陷。

同樣從台中要往新竹的范女遭撞，車上包括母親、妹妹及一對子女共5人受擦挫傷，謝男一家4人也皆受傷，9人共分別由救護車送往頭份為恭醫院急救，所幸皆無大礙。

國道警方表示，雙方皆無酒駕，肇事原因疑為謝男未注意前方車況，將進一步釐清。此事故導致車輛回堵近3公里，警方也呼籲，連假車潮眾多，國道上走走停停，駕駛須集中注意力，保持安全車距，才可快樂出遊、平安回家。

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