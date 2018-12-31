脫口說出女同仁住處... 員警亂查個資露餡被調職查辦

2018-12-31 13:25

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中正二分局警備隊40多歲的黃姓員警，平時負責在南昌路、公園路附近的總統官邸2號門外執行維安勤務。黃今天被鏡週刊爆料，他無故使用警方系統亂查上至分局長、下至員警、雇員、工友等個資。中正二分局目前已經他調往拘留所，並停止他電腦資料查詢權限，同時將持續清查他有無其他不法行為。

鏡週刊指出，黃有一次和女警在電梯聊天，女警說自己上班遲到是因為路上塞車，但黃卻脫口說女警住處離分局不遠怎麼會遲到？女警驚覺個資被黃掌握，黃亂查個資一事在分局內流傳，督察人員也展開調查。

不過，由於黃過去經常因為一些小事胡亂興訟，就連自己同仁也告，因此督察人員將黃先以「專案人員」列管，並在本月21日將黃調往拘留室擔任警衛。

中正二分局督察組說，黃日前於官邸擔服崗哨勤務，為維護官邸安全，使用警用行動載具查詢部分行經周邊車輛，以過濾是否可疑。目前尚未發現黃有洩密或不當查詢官邸車輛進出情形；督察人員將持續清查，若黃有違法將依法嚴辦。

此外，經督察人員實施資安稽核，發現黃確有不當查詢紀錄，黃被依規定行政懲處，並停止電腦資料查詢權限。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/