寒夜中的墓仔埔 員警尋迷路翁進入驚：裡面竟很溫暖！

2018-12-31 13:21

［記者黃淑莉／雲林報導］90歲沈姓老翁前天下午外出失去音訊，家人晚上7點多向斗南分局報警協尋，同一時間有民眾通報看到老翁走進斗南中興夜市旁墓仔埔，員警獲報進入搜索，找到癱坐在墓碑旁的沈姓老翁，員警小心翼翼把老翁揹離墓區，幸無大礙。

沈姓老翁患有失智症，前天下午3點多自行外出，晚上7點多兒子發現爸爸沒回家，在住家附近找尋都無所獲，由於老翁外出時穿短褲、衣著單薄，入夜寒風刺骨，擔心爸爸失溫發生意外報警協尋。

前天晚上斗南中興夜市有營業，夜市管理人員廣播請逛夜市民眾協尋，一名熱心民眾想起5點多看到一名老翁走進夜市旁的墓仔埔，趕緊跑到管理室告知，斗南派出所巡佐石席宇、警員曾耀慶前往查看，墓仔埔內一片漆黑，隱約聽到「救命！救命！」聲，循聲找尋終於找到沈翁。

員警表示，要進墓仔埔需走過一座小板橋，且墓園內根本沒有路，伸手不見五指，真不知老翁怎麼走進去，最讓人覺得不可思議外面冷颼颼，墓仔埔裡面竟是溫暖，老翁才沒有失溫。

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