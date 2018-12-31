色老闆猥褻性侵女移工、賠償後又捐公庫30萬

2018-12-31 12:10

［記者楊政郡／台中報導］台中市一名蔡姓色老闆，透過人力仲介雇用印尼女移工「阿姍」，上班才一周就在果園旁屋內對其摸胸、親嘴，至10月間又在宿舍內、辦公室內強制猥褻多次，有次還脫下褲子要求為他口交至射精為止，「阿姍」工作半年忍無可忍，打申訴專線報警處理，審理期間蔡老闆賠償和解，法官依利用權勢強制猥褻及性交罪判1年徒刑，附帶捐給公庫30萬元及接受法治教育5場，緩刑4年。

判決書指出，蔡老闆是公司負責人，2017年4月10日起透過人力仲介雇用印尼女移工「阿姍」，擔任公司作業員，卻利用老闆身分對她上下其手，上班才一周左右，就在廠房旁果園內的房舍，強行撫摸胸部及親嘴，女移工攝於權勢隱忍下來。

在5、6間又在公司宿舍內，沒有其他人在場又對她上下其手，同年10月4日中秋節當天，其他工人都在果園內吃東西或烤肉等等，蔡老闆把她叫進辦公室，直接在辦公室內對她摸胸及親嘴。

同年10月15日下午時分，又在果園旁房舍內，這次蔡老闆按捺不住，非常性急，直接脫下自己的褲子要求為他口交，「阿姍」怕失去工作，攝於老闆的權威，不得不隱忍下來，但是後來越想越噁心，終於鼓起勇氣撥打1955申訴專線電話，由通譯人員及社工陪同報警處理。

被告坦承犯行，且非常後悔，表示一時失慮，積極表示賠償對方，雙方已達成和解且賠償完畢，法官判處1年徒刑，且審酌被告沒有前科，積極與對方和解，給予緩刑4年，附帶捐給公庫30萬元及接受法治教育5場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/