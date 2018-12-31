台中空氣這麼差？毒品散落車內 辯稱「沙塵暴飄進來」

2018-12-31 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡男肚子餓，駕駛BMW豪車去買鹹酥雞當宵夜，卻因違規停車引來員警盤查，見到車內駕駛座與地毯，散落毒品的粉末，蔡男卻辯稱說，這是車窗未關，「沙塵暴飄進來」，讓員警啼笑皆非，當場用毒品試劑檢驗，呈三級毒品K他命陽性反應，蔡男百口莫辯，坦承施用毒品，全案依違反毒品危害防制條例案偵辦。

中市警局保安警察大隊特勤中隊3名員警，本月24日20時30分巡邏時，於中市西屯區青海路，見一輛白色BMW轎車違規停車，員警趨前盤查，蔡姓駕駛（28歲）突然楞住，員警請他下車出示證件，他很配合，卻又在下車時，把未關上的車窗全部關上，此舉引來員警懷疑。

蔡男宣稱，他要去買鹹酥雞當宵夜，等一下就開走，眼神卻不斷往車內飄移，員警見車內駕駛座散落白色粉末，詢問白色粉末是何物？蔡男支支吾吾說：這可能是剛才車窗未關，沙塵暴飄進來，警員當場以毒品試劑檢驗，呈三級毒品K他命陽性反應，蔡男坦承吸毒，全案依違反毒品危害防制條例案偵辦。

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