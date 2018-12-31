連假出遊 誤踩油門摔落邊坡3人獲救

2018-12-31 12:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天上午屏東三地門傳出車輛摔落邊坡意外，3名遊客趁著連假期間上山遊玩，並預計要到餐廳用餐，49歲的鄭姓女駕駛載著分別27歲、57歲家人，疑似在餐廳前停車時，誤踩油門，導致整台車摔落邊坡，所幸在警消人員協助下3人順利脫困，沒有生命危險。

屏東縣消防局指出，今天上午10時05分獲報，在三地門鄉居高餐廳附近有一車輛跌落邊坡，警消人員出動救援，共派遣三地門、瑪家、特搜、龍泉等分隊共計8車15人，由三地門分隊長陳光明率隊前往救援。

三地門消防分隊指出，現場車輛跌落邊坡約6m深，傷者3人（1男2女）皆清醒輕傷，救災人員從路面下降邊坡，協助脫困後由救護車送往高榮醫院治療。

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