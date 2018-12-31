阿兵哥不懂本票效力 偽造有價證券判3年2月

2018-12-31 11:35

［記者楊政郡／台中報導］軍中同袍「阿忠」邀「阿杰」作網拍生意，阿杰說沒錢，就由阿忠借款50萬，簽下借據及本票，可是阿杰本票上並沒有寫「發票日」等資料，為一張無效票，事後阿忠為了兌現，擅自填上「發票日」、「到期日」、「受款人」，拿到法院聲請本票裁定，阿忠錢還沒要到，上述偽造有價證券行為，先被法官判3年2月徒刑。

台中地院判決書指出，阿忠（26歲）與阿杰（均為化名）是軍中同袍，2015年間兩人謀議各出資50萬元經營網拍，阿杰說他沒錢，由阿忠出借50萬，借款契約書中約定借款期現2015年4月27日至2015年6月27日，且阿忠還拿來一張本票，要求阿杰簽下本票以供擔保。

但不知是阿杰故意，還是阿忠不懂本票！阿杰簽本票時只有簽本名「發票人」、金額50萬及身分證字號，卻沒有押上「發票日」、「到期日」、「受款人」，這是一張無效票，在借款5個月後網拍生意也作不起來，阿忠為了向阿杰要錢，擅自在上述本票填上「發票日」、「到期日」、「受款人」，然後拿到法院聲請本票裁定，阿杰接到法院通知，提起抗告才查出上情。

阿忠否認有擅自填上這些「發票日」、「到期日」、「受款人」，辯稱都是阿杰自己填的，但法官經送調查局筆跡比對，認定本票一直都在阿忠手上，沒機會轉手他人，且筆跡比對也都指向是阿忠所偽造，審酌兩人已私下和解，依偽造有價證券判阿忠3年2月。

簽發本票須知： 一張本票必須要填寫上「發票人」、「金額」、「發票日」是3個必須要填的欄位，缺一不可，就成為有效票。 「受款人」，可填可不填，受款人就是民眾要給錢的對象，未載受款人以執票人為受款人。 「發票地」，可填可不填，不填就以發票人之營業所住所或居所為發票地。 「付款地」，可填可不填，不填以發票地為付款地。 「到期日」，可填可不填，到期日就是指還錢期限，那一天之後對方才能來要錢，如果不填則隨時可要錢。 金額NT的地方用阿拉伯數字，新台幣的地方用國字。 上述可填可不填的欄位，卻還有細節在裡面，就是將來上法院，以哪一個法院為管轄法院，第一優先權是付款地法院、第二優先是發票地法院，第三優先發票人戶籍地法院，所以金主大都希望付款地寫在其居所地。（記者楊政郡整理）

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