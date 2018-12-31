8旬翁迷途 高雄警協助返家

2018-12-31 10:47

〔記者黃建華／高雄報導〕家住新興區的蘇姓老翁，高齡80歲，散步出門後想搭計程車返家，竟然忘記回家的路，導致司機在市區「迷航」了半小時，只好求助派出所；透過員警協助總算連絡上老翁家人，前來接送回家。

昨日下午3時許，新興分局中正三所值班員警莊坤翰見一名計程車司機將車停放於派出所前，司機匆忙下車告知員警車上有一名疑似失智的老翁，在民生、復興路口上車後一直支支吾吾的說不清住家地址，司機繞了近半小時後無計可施只好請員警協助。

由於蘇姓老翁身無分文，莊員見狀先請老翁下車入所休息及代墊計程車費，並提供茶水、水果給予食用。

蘇姓老翁向員警述說自己住新興區林森路上某棟大樓，中午家人皆外出工作自己一個人想到附近散步、買買東西，返程時由於體力不支想說搭計程車回家，卻忘了住址及回家的路，所幸老翁還記得女兒的電話，莊員立即協助連絡，蘇女接獲通知後立即趕到本所，對員警深表感謝，也大大提升警方士氣。

新興分局呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之連絡卡片，以利警方快速聯繫家屬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/