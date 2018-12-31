「紅眼」刺青男偷手機 電眼全都錄

2018-12-31 10:49

〔記者黃建華／高雄報導〕29歲的蔡姓男子日前經過七賢二路一家早餐店前，發現有人手機放在機車置物箱，一時「眼紅」起貪念，順手偷走，被害人發現報案，警方調閱監視器赫見竊嫌手背有一個「紅眼」刺青，相當罕見，迅速過濾出蔡嫌身分，昨傳喚到案，蔡嫌悔不當初，直說「下次不敢了！」

新興分局前金分駐所日前接獲民眾報案，於早上騎乘機車至前金區七賢二路的超商買早餐時，被害人將機車停放於騎樓離開時，因趕時間而將手機遺忘在機車前方的置物箱內，到公司時才發現置物箱內的手機遭竊了，希望警方調閱監視器協尋。

警方調閱附近騎樓監視器，發現被害人停車離開後，一名男子鬼鬼祟祟地經過，時不時還瞄了被害人的車輛幾眼，過了幾秒鐘後，男子又走回來順手將被害人的手機拿走，行竊過程全都備騎樓監視器拍得一清二楚。

警方從監視器畫面發現竊嫌的右手臂上有一個「紅色眼睛刺青」，令承辦員警驚呼這名竊嫌真的是一時「眼紅」偷了手機。

前金警過濾出蔡姓竊嫌（29歲）身分後於昨（30日）通知到案，蔡嫌供稱路過時見被害人手機放在機車置物箱，一時起貪念才順手偷走，對於自己因手上的刺青而被警方鎖定，直呼倒楣!雖然蔡嫌向警方說「下次不敢再犯了!」，但訊後仍被依竊盜罪嫌函送法辦。

前金分駐所所長黃明泰也呼籲民眾，貴重物品應隨時不離身，尤其是放置在機車或汽車上的物品，離開前務必詳細再檢查，以免落入有心人士的手中。

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