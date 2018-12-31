姊弟寒雨中迷路 媽媽急壞報警遇驚喜…

2018-12-31 10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名邱姓婦人27日上午見5、6歲的子女都還在睡覺，便外出購買早餐，未料姊弟二人，突然起床，找不到母親竟走出家門尋找。兩名幼童走到暖江國小警衛室時被人發現，報警處理。警方立刻派員先將兩人接回，並先行安置。邱婦返家後見孩子失蹤，立刻跑到派出所報案，見到一雙子女坐在派出所內，連忙向警方道謝，並將子女帶回。

基隆市警三分局八堵分駐所案發時接獲民眾報案指出，位於暖江國小警衛室，有兩名幼童迷了路，請警方前往幫忙。警員林政佑詢問姊弟是否知道家中住址時，兩人都說不出來，只好先將兩人帶回派出所安置。

因為天氣寒冷加上下雨淋濕兩姊弟，貼心的警員先給他們毛巾以及電暖器保暖，更將派出所內的電視轉到卡通台，安撫兩人情緒。

隔了約15分鐘，邱婦搭計程車趕抵派出所要報案尋子女時，發現孩子坐在休憩處，鬆了一口氣，連忙感謝員警幫忙。

邱婦向警方表示，自己想說孩子都在睡，應該沒哪麼早起床，趁著空檔外出幫孩子們買早餐，怎知一回到家，卻找不到人，趕緊報案。

警方見母子3人無交通工具返家，且天氣寒冷又下雨，熱心的護送3人返家。

基隆市警三分局八堵分駐所長陳俋宏呼籲，孩童家長切勿將孩童獨自留在家中，且務必掌握孩童行蹤，確保孩童人身安全；另平時應教育孩童走失應往便利商店等公共場所求助，以免發生不可預期之危害。

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