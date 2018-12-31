尾隨住戶進入社區 男子自搭電梯15樓跳下輕生

2018-12-31 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲一處社區，昨晚11點20分左右傳出巨大聲響，警衛查看發現竟是一名男子墜落在花圃，送醫搶救仍宣告不治，警方表示，該男尾隨住戶進入社區，隨後一人搭電梯從15樓跳下輕生。

根據《蘋果》報導，社區警衛聽到聲響隨即上前查看，不料竟是男子墜樓，趕緊報案，隨後男子被送往醫院搶救，轄區警方獲報後，到場立即調閱監視器查詢男子身分，男子搶救後仍宣告不治。

警方調查指出，墜樓者為27歲白姓男子，家住蘆洲，昨晚尾隨住戶進入社區，晚間11點20分獨自一人搭電梯從15樓頂跳下，社區內的人員都表示不認識該名男子，該社區聽到有人在社區內跳樓，感到相當不安。

根據警方初步採證，案發現場並未尋獲白姓男子留下的遺書，現場也並無任何打鬥痕跡，排除有外力介入因素，至於為何會尾隨住戶進到社區輕生，還在調查原因。

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