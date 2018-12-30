沉迷百家樂欠下百萬賭債 主廚「求債主別為難我媽」

2018-12-30 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕六福皇宮主廚游甯鈞行搶陽信銀行一案震驚社會，經調查後發現，游男月入6萬，不算太差，但他沉迷網路簽賭遊戲「百家樂」，5年下來欠下500萬債務，賓士愛車典當後的90萬也無法翻本，才會犯案。游男到案後相當沉默，對外僅稱「求債主們別為難媽媽，出獄後一定會還錢」。

綜合媒體報導，游男從5年前起開始沉迷於百家樂，2013年就欠下300萬賭債，當年就萌生搶銀行的念頭，同樣計畫先偷車代步再行搶，後來因騎贓車被逮放棄，也讓他留下竊盜前科。

今年游男又在百家樂狂輸200萬元，起初遊男選擇典當愛車，藉此獲取90萬現金翻本，不料全數輸光，和好友借款90萬元後又慘賠。在百萬債務逼迫下，游男心一橫，決定到銀行搶劫，好拿錢來償還賭債。

游男落網後向檢警坦承犯案經過，不過警方對其說詞有所保留。據報導，游男提到，自己正準備逃亡，若逼不得已，會選擇輕生結束生命。游男自知鑄下大錯，但仍心繫家人，表示「債主們別擔心，我欠下的賭債在出獄後一定會還清，希望債主們不要為難我媽」。

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