「大學長回娘家」 侯友宜接連慰問警消

2018-12-30 19:26

〔記者余衡／新北報導〕新官上任不滿一周，新北市長侯友宜為關心民眾安全及基層工作環境，今天特別趕場前往板橋、土城及樹林等警消單位視察，除了替市民連假期間的安全把關，同時慰勉基層工作辛勞，所到之處展現親和力，警消同仁紛紛爭相合照。

上午侯友宜前往消防局本部及鄰近消防分隊，看見同仁正為宣導防範一氧化碳中毒積極備戰，他特別替打火弟兄打氣並重申演習視同作戰，一刻都不能馬虎。有記者提問「套房隔間需樓下同意」新政，侯友宜指出本市租屋需求多，但套房隔間容易產生漏水、破壞結構等公安問題，為避免再釀成意外該加以規範。

下午侯友宜轉往土城及樹林警分局，基層員警見到大學長回娘家備感親切，他除了與同仁閒話家常，也感謝大家一年來的辛苦並期勉來年更加努力，有員警提及因為工作壓力較大，希望能增加健康檢查的頻率並擴大補助年齡層，侯友宜也允諾代為爭取。

侯友宜最後一站來到樹林派出所，他聊起辦案經驗話匣子大開，同仁聽學長分享趣聞津津有味，離去之前所長謝宜峯替基層同仁請命，提出「警用汽機車加裝環景鏡頭」、「超勤加班費分段計發」、「補助員警通勤上班交通費」及「補助購買執勤裝備」等四項建議。

侯友宜均肯定建議方向正確，由於他也曾是警察大家庭的一份子，關於警政的問題他會直接找署長討論，而補助通勤部份涉及全體市府員工一致標準及預算空間，將請各單位再行研議。

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