廂型車失控翻對向車道 收假役男騎車遭撞噴飛不治

［記者王秀亭／台東報導］78歲賴姓男子今天下午駕駛廂型車行經台東市臨海路一段南下車道，竟失控撞上路邊車輛後，翻轉至對向車道，撞上北上車道20歲杜姓機車騎士，杜姓男子噴飛，傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍宣告不治，廂型車駕駛則是鼻子撕裂傷縫四針，意識清楚。
「廂型車好像龍捲風一樣翻了好幾圈，就撞上離自己不到兩公尺的機車騎士，驚嚇程度簡直破表。」目睹整個車禍過程的彭姓民眾表示，當時騎著機車準備外出，就看見北上車道上的廂型車失控，先是撞上停在路邊的自小客車，然後廂型車翻了幾翻圈，撞翻分隔島上的路燈，直衝北下車道，當時綠燈直行的機車騎士來不及反應，就被撞上。
台東警分局表示，這起車禍發生在下午3時30分左右，賴男駕駛的箱型車疑似失控才釀成事故，至於肇事原因仍待進一步釐清調查。
據了解，20歲杜姓男子是台東縣民，為現役軍人，下午為收假返隊途中，不幸受波及。
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原本在南下車道的廂型車失控翻覆至北上道，停在路邊的機車也受波及。（記者王秀亭攝）
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杜姓男子駕駛的機車被撞翻後倒在路邊，駕駛送醫急救卻因傷重不治。（記者王秀亭攝）
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停在路邊的自小客車也受到波及。（記者王秀亭攝）
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廂型車翻覆後，台東市臨海路一段南下車道一度中斷。（記者王秀亭攝）
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分隔島路燈也被撞斷。（記者王秀亭攝）
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