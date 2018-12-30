板橋陽信銀行搶案 檢察官聲押主廚搶匪

2018-12-30 17:17

〔記者張文川／台北報導〕陽信銀行板橋分行28日遭持槍搶匪洗劫334萬元，檢警迅速破案，昨晚逮獲六福皇宮主廚游甯鈞，歷經夜間不訊問，警方今上午詢問後，下午移送新北地檢署複訊，檢察官訊問後，認定游甯釣涉重罪，有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，但未禁見。

警方調查，游男月薪6萬元，卻開賓士名車，並因沉迷網路簽賭，欠債近500萬元，典當賓士車想翻本不成，反而卻愈陷愈深，他犯案前向六福皇宮飯店請3天病假，犯案前一天下定決心持道具槍搶劫銀行。

游男得手後，為躲避追查，騎機車往蘆洲逃亡，沿途將犯案衣褲丟在河濱公園廁所，隔天還去飯店工作，昨下午前往贖回賓士車；警方晚間在大觀路開槍圍捕，游男一度試圖衝撞才就逮，警方在後車廂起出剩餘的233萬元贓款。

新北檢表示，除了現場查扣的贓款，游甯鈞以90萬元贓款向當鋪贖回的賓士車，已屬以犯罪所得變換所得之物，檢察官已指示警方一併查扣，做為將來追徵沒收犯罪所得的保全手段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/